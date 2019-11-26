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ساري يعلّق على مشاركة رونالدو في لقاء أتلتيكو مدريد

26
NOVEMBER
2019
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أكد مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، ماوريتسيو ساري، أن مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، ما زالت "موضع شك".
 
ولم يلعب رونالدو، (34 عاما)، السبت، أمام أتالانتا، في مباراة ضمن الدوري المحلي انتهت بفوز "السيدة العجوز" 3-1، بفضل ثنائية للأرجنتيني، غونزالو هيغواين، وهدف ثالث لمواطنه باولو ديبالا.
 
وقال ساري معلقا على مشاركة رونالدو في المباراة القادمة: "تدرب كريستيانو مع زملائه أمس (الأحد)، ويبدو أن حالته آخذة في التحسن، ولكن ما زال يتعين علينا تقييمها بين اليوم والغد. الشيء الإيجابي أنه كان قادرا على اللعب طوال فترة التدريب مع زملائه في الفريق".
 
وعن علاقته برونالدو، قال ساري "علاقتي مع كريستيانو جيدة، إذا كان اللاعب الذي فاز بالكثير غاضبا من استبداله، فهذا يعني أنه ما زال يملك الكثير من الشغف والدافع للاستمرار وهذا شيء إيجابي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وضمن يوفنتوس بلوغ دور الـ 16 من المسابقة الأوروبية، وفوزه على ضيفه الإسباني يضمن له صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا لوكوموتيف موسكو الروسي وباير ليفركوزن الألماني.
 
وذكر ساري أن المباراة مع أتلتيكو لن تكون سهلة، وأضاف:"أتليتيكو فريق صعب، وهدفنا هو الفوز لكي نكون في صدارة المجموعة".
 
واعترف ساري بأنه "مدلل" لوجود ثلاثة مهاجمين من العيار الثقيل في صفوف فريقه، مثل رونالدو وديبالا وهيغواين، وقال "لدينا ثلاثة مهاجمين أقوياء للغاية لمركزين فقط، أعتقد أنه وضع مثالي".
 
وأكد ساري أن حالة المدافع الهولندي، ماتيس دي ليخت الذي يعاني من خلع في الكتف، والمهاجم فيديريكو برنارديسكي المصاب برضوض في صدره، بحاجة إلى "تقييم أكبر".
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