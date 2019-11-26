living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأهلي يتصدر الدوري المصري بعد سقوط أول للزمالك

26
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه الكاسح على مضيفه الجونة برباعية نظيفة، مستفيدا من الخدمة التي قدمها لها إنبي بإلحاقه الهزيمة الأولى بالزمالك بالفوز عليه في الوقت القاتل 2-1.
 
في المباراة الأولى المؤجلة من المرحلة الخامسة، فرض وليد سليمان نفسه نجما للأهلي بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى الجونة (10 و42 و49)، فيما أضاف حسين الشحات الهدف الرابع (88).
 
ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطة عن بيراميدز الثاني مع 11 نقطة من خمس مباريات، ونقطتين عن الزمالك الثالث الذي تلقى في افتتاح المرحلة السادسة بهزيمته الأولى من أصل خمس مباريات له حتى الآن.
 
وتسيد الأهلي الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل بعد عشر دقائق من صافرة البداية عبر سليمان من تسديدة قوية مرت من تحت الحارس محمود الغرباوي.
 
وتحرك لاعبو الأهلي في أرجاء الملعب، ما أربك الفريق المضيف وتوالت الفرص الخطرة على مرمى الغرباوي، فاهدر المهاجم النيجيري جونيور أغابي وحسين الشحات ومحمد هاني، قبل أن يضيف سليمان الهدف الثاني له ولفريقه مستغلا كرة عرضية للشحات تابعها على يمين الغرباوي (42).
 
وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم مع بداية الشوط الثاني، فسجلوا هدفا خاطفا عن طريق سليمان الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف، بعد عرضية من عمرو السولية تخطت حارس الجونة وحولها رأسية في المرمى الخالي (49).
 
وبعد الهدف الثالث هدأ إيقاع المباراة، ونشط لاعبو الجونة في محاولة لإحراز هدف حفظ ماء الوجه، فتصدى حارس الأهلي محمد الشناوي لرأسية محمد ناجي "جدو" وتسديدة للبديل إسلام محارب، إلا أن الشحات استغل إحدى هجمات الفريق الضيف ليختتم المهرجان التهديفي بعد كرة عرضية من البديل وليد أزارو وتسديدة على يسار الغرباوي (88).
 
وفي المباراة الثانية، مني الزمالك بخسارته الأولى على يد إنبي 1-2 بهدف في الوقت القاتل على ملعب السلام في افتتاح المرحلة السادسة.
 
وتقدم إنبي منذ الدقيقة الأولى عبر محمد بسيوني، قبل أن يعادل الزمالك عبر محمود علاء (42 من ركلة جزاء).
 
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حين خطف محمد شريف هدف الفوز القاتل لإنبي الذي جمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط، في حين تقدم هو إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه الفوز الأول له هذا الموسم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout