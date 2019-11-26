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غوارديولا عن مساعده: سيصبح المدرب الأول عاجلا أو آجلا

26
NOVEMBER
2019
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لا يشك بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مساعده ميكل أرتيتا سيصبح المدرب الأول لفريق في يوم ما، لكنه استبعد انتقال اللاعب الإسباني السابق لقيادة فريق آخر خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
 
وأرتيتا ضمن المرشحين لتولي قيادة فريقه السابق أرسنال، إذا أقيل أوناي إيمري من منصبه، في ظل تراجع نتائج النادي اللندني.
 
ويحتل أرسنال المركز الثامن في الدوري، بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، و8 نقاط عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل 2-2 مع ساوثمبتون السبت الماضي.
 
وقال غوارديولا للصحفيين "أوناي إيمري هو مدرب أرسنال. بكل تأكيد (أرتيتا) سيصبح المدرب الأول عاجلا أو آجلا. سننهي معا هذا الموسم لكن في المستقبل لا أعرف ما سيحدث".
 
ونال أرتيتا قائد أرسنال السابق، الذي التحق بالجهاز الفني للمدرب غوارديولا منذ 3 سنوات، الدعم من أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق قبل أن يرحل المدرب الفرنسي الشهير عن منصبه.
 
لكن غوارديولا رغم ذلك لا يرغب في فقدان مساعده الأول الحالي.
 
وقال المدرب الإسباني "أرغب في بقائه معنا.. إنه إنسان رائع يعمل كثيرا. قلت إنه بعد العمل معا لعدة أشهر فإنه سيصبح المدرب الأول. إنه يتصرف بالفعل مثل المدرب الأول".
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