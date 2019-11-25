كلوب يختار الأفضل بين ميسي وفان دايك

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قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن مدافع الفريق فيرجيل فان دايك هو الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية عن العام الحالي.

ويتنافس النجم الهولندي رفقة 29 مرشحًا آخرًا على حصد الكرة الذهبية 2019 أبرزهم قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي يحمل 5 كرات ذهبية.

ستقدم الجائزة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية طليعة شهر ديسمبر القادم في حفل ضخم بالعاصمة باريس.

"إن منحت الجائزة لأفضل لاعب في الجيل، لذا فسيجب منحها دائمًا لميسي، هكذا الأمر".. بهذه الكلمات افتتح كلوب حديثه حيال الأمر.

وأكمل "لكن إن أعطيت الكرة الذهبية لأفضل لاعب عن الموسم الماضي سيكون فان دايك، لا أعلم كيف تسير الأمور لكنني أراها كذلك".

وقاد فان دايك ليفربول إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بعد الفوز ضد توتنهام الصيف البائد، بينما تأهل رفقة منتخب بلاده هولندا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

فيما نال ميسي المركز الثالث مع الأرجنتين في كوبا أميركا وفاز بجائزة الحذاء الذهبي وجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم من الفيفا. بينما خسر جائزة أفضل لاعب في أوروبا لصالح فان دايك.