بعد يوم من حصده كأس ليبرتادوريس.. فلامنغو يتوج بلقب جديد

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بعد يوم واحد من فوزه بلقب كأس ليبرتادوريس، ولأول مرة خلال 38 عاما، أكمل فلامنغو ثنائية نادرة، الأحد، بعد ضمان التتويج بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم مستغلا خسارة أقرب منافسيه بالميراس 2-1 على أرضه أمام جريميو.

وحقق فلامنغو، ومقره ريو دي جانيرو، اللقب المحلي للمرة السادسة في تاريخه، ليكلل بداية أسبوع تاريخية.

وبهذه النتيجة أصبح الفارق مع فلامنغو 13 نقطة ولم يعد بالإمكان الوصول إليه مع تبقي 4 مباريات لبالميراس في الدوري.

وجاء الانتصار بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل غابرييل باربوسا هدفين في الدقائق الأخيرة ليهزم ريفر بليت 2-1 في نهائي كأس ليبرتادوريس في بيرو.

وهذا أول مرة يحقق فيها فريق برازيلي ثنائية الدوري وكأس ليبرتادوريس في نفس العام منذ إنجاز سانتوس فريق بيليه عام 1963.