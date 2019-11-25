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هازارد يرشح صلاح للكرة الذهبية.. ومبابي سيكون الأفضل

25
NOVEMBER
2019
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كشف النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني عن الأحق بالفوز بالنسخة الحالية من جائزة الكرة الذهبية، مشيرا إلى أن النجم المصري محمد صلاح هو مرشحه للفوز بها.
 
وقال هازارد خلال مقابلة مع صحيفة "لي بيرسيان" الفرنسية، قبل مواجهة باريس سان جرمان: "لو الأمر بيديه لم يكن ليمنحها لليونيل ميسي".
 
وأضاف أن "أحد ثلاثي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك. واحد منهم هو الأحق بها".
 
وتابع: "إذا كان قد توج ساديو ببطولة أمم أفريقيا لم تكن هناك مناقشة حول أحقيته في التتويج بها، وأيضا صلاح لأنه صديقي".
 
وعن رغبة الفريق الملكي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، أوضح النجم البلجيكي أن مبابي سيكون أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.
 
وأوضح "أي لاعب كرة قدم يحلم دائما باللعب مع الأفضل، وإذا كنت قادرا من الغد على جلبه إلى ريال مدريد فسأعمل على هذا الأمر، بالرغم من أنني أعتقد أنه ليس هناك أحد سيطلب رأيي حول هذا الأمر".
 
وأضاف "في سنوات قليلة سيكون مبابي أفضل لاعب في العالم، فهو يتمتع بموهبة كبيرة، وإذا واصل على هذا النحو فسيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".
 
وعن أزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب فرنسا، تحدث قائلا: "أستطيع الحكم عليه فقط من خلال أدائه وتصرفاته، وما غير ذلك فهو مشكلة الفرنسيين".
 
وأضاف "ليس من الطبيعي استبعاد بنزيمة لأنه أفضل مهاجم في الوقت الحالي، فهو يسجل ويلعب في أفضل نادي في العالم، فرنسا قوية دون كريم، ولكن برفقته ستكون أكثر قوة".
 
ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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