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بوغبا يثير أزمة.. و80 مليون يورو تحسم رحيله

25
NOVEMBER
2019
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أثار النجم الفرنسي، بول بوغبا، الكثير من الجدل بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة، مع مماطلته في العودة لمانشستر يونايتد، لدفع إدارة الفريق على بيعه لريال مدريد.
 
 
وتعرض لاعب الوسط الفرنسي منذ أسابيع عدة لإصابة في قدمه أجبرته على الغياب عن تدريبات ومباريات فريقه وبدء برنامج تأهيلي للعودة من تلك الإصابة.
 
وأكد باكو غونزاليس، مدير برنامج "تيمبو دي خويجو"، الذي يذاع على شبكة "كوبي" الإذاعية، أن اللاعب يماطل في برنامجه التأهيلي لكيلا يعود للملاعب في الوقت المتوقع له وإثارة الجدل بداخل قلعة "أولد ترافورد" لينتهي الأمر برحيله عن مان يونايتد.
 
وأضاف غونزاليس أن بوغبا لا يشارك مع فريقه في الوقت الحالي بهدف التعزيز من مسألة رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة والانضمام إلى ريال مدريد.
 
وأشار أيضا إلى أن هذا الأمر يتردد بداخل الأبواب المغلقة بالنادي وأن هناك أصوات تتحدث عن مسألة رحيله مقابل 80 مليون يورو.
 
وفي وقت سابق، أبدت إدارة نادي ريال مدريد رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إدارة "الشياطين الحمر" وقفت عائقا أمام هذا الأمر.
 
وتحاول إدارة الملكي بشتى الطرق التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي رغبة من مواطنه ومدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لكن إدارة مانشستر رفضت التخلي عنه لعدة أسباب، أبرزها قيمة اللاعب بداخل الفريق ومهارته وقدرته على قيادة مشروع النرويجي أولي غونار سولسكاير وغياب الوقت الكافي للتعاقد مع بديل له.
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