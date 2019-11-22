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هازارد: رفضت سان جيرمان دائمًا ولن ألعب لهم أبدًا

22
NOVEMBER
2019
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ظلّ إيدين هازارد أحد أهم اللاعبين المطلوبين في كبرى أندية العالم، وحاولت كثيرون إغراء نادي تشيلسي للظفر بخدماته لكن المطاف استقر به نهاية المطاف في ريال مدريد.
 
النادي الملكي كان حلما بالنسبة للدولي البلجيكي الذي صرح دوما بأن زين الدين زيدان هو قدوته منذ كان صغيرا، ولذا فإن ما قاله مؤخرا ليس أمرا مستغربا.
 
فخلال تصريحات صحفية نشرتها "as" الإسبانية، قال هازارد إن باريس سان جيرمان حاول التعاقد معه في 2012 قبل انتقاله من ليل إلى تشلسي، لكنه رفض العرض على الفور.
 
وانضم هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي مقابل مبلغ مالي طائل على الرغم من أن عقده كان موشكًا على الانتهاء لكنه لم يقدم أداءه المعتاد حتى الآن.
 
قال هازارد لصحيفة "ليكيب" الفرنسية إنه تلقى عرضا آخر من الباريسيين لكنه رفضه مرة أخرى.
 
وبشكل قاطع قال: "لن ألعب أبدا مع باريس جيرمان، لقد أرادوني مرات عدة".
 
وأكمل: "ليس لدي نية للعب في نادٍ من الليغ1 بخلاف ليل، لقد قلت (لا) دائما لباريس".
 
"كل شيء واضح في رأسي، إنه فريق يمنحك فرصة للفوز بدوري الأبطال، لكنهم ليسوا من أولوياتي".
 
ختم هازارد تصريحاته المثيرة قائلا: "إن عدت إلى الدوري الفرنسي فسيكون ذلك للعب بقميص ليل ليس غيره".
 
وكان هازارد أحد النجوم الذين منحوا ليل تتويجا تاريخيا بالدوري الفرنسي رفقة المدرب رودي غارسيا.
 
تأتي تصريحات هازارد قبل مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء بدوري الأبطال، في محاولة للثأر من فوز الباريسيين في الذهاب بنتيجة 3-0.
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