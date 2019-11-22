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مدرب بلجيكا يريد حسم تمديد عقده

22
NOVEMBER
2019
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أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المرتبط حتى 2020 مع المنتخب البلجيكي لكرة القدم، الخميس، أنه يريد حسم تمديد عقده قبل يونيو المقبل وانطلاق نهائيات كأس أوروبا.
 
وقال مارتينيز (46 عاما) في حديث لصحيفة "هيت لاتست نيوز": "بالنسبة لي، يجب أن نتحدث عن مستقبلي قبل يونيو. لا أريد أي تشتيت (للتركيز) خلال المسابقة".
 
واعتبر مارتينيز الذي استلم الإدارة الفنية لمنتخب "الشياطين الحمر" في أغسطس 2016، أنه "كان صفقة جيدة جدا حتى الآن (للاتحاد البلجيكي)".
 
 وأضاف: "كنت وفيا جدا للاتحاد البلجيكي في السنوات الثلاث الماضية. الآن الأمر مختلف لأن عقدي ينتهي. سيتعين علي وضع العروض المختلفة في الميزان، رياضيا وماليا".
 
وتابع: "أولا أريد انتظار عملية سحب قرعة النهائيات ووضع برنامج الاستعداد" لنهائيات كأس أوروبا 2020. بعد ذلك يمكننا الجلوس بسرعة على طاولة المفاوضات".
 
وبعد تمديد عقده للمرة الأولى صيف العام الماضي قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، حيث حققت بلجيكا أفضل نتيجة لها في العرس العالمي باحتلال المركز الثالث، قاد مارتينيز الشياطين الحمر إلى صدارة مجموعته في تصفيات 2020 بالعلامة الكاملة في 10 مباريات، وهو رقم قياسي أيضا لبلجيكا.     
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