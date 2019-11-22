living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب سان جرمان يعلّق على رحلة نيمار لمدريد

22
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد الألماني توماس توخل، مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الخميس، أنه لم "يستسغ" الرحلة السريعة التي قام بها نجمه الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمشاهدة مباراة ضمن دورة كأس ديفيس لكرة المضرب.
 
 
وقال توخل، في المؤتمر الصحفي عشية استضافة ليل في الدوري المحلي: "كمدرب، هل أعجبتني هذه الرحلة؟ لا على الإطلاق، الأمر واضح، لكن هل الوقت مناسب لتفقد صوابك؟".
 
ومن المرتقب أن تشهد المباراة، الجمعة، عودة نيمار بعد أكثر من شهر على غيابه بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
 
وأمضى أغلى لاعب في العالم، أمسية الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية، لحضور مباراة كأس ديفيس في صيغتها الجديدة، والتي يديرها جيرار بيكيه زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني.
 
وقال توخيل: "ماذا يمكنني أن أفعل، أنا لست والده، أنا لست الشرطة، أنا مدربه، لقد أجرى التدريب أمس (الأربعاء)، لقد كان مهنيا للغاية خلال هذين الأسبوعين، لقد فعل أكثر من الآخرين، لقد تدرب مع المجموعة، وعمل بشكل فردي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وسيسافر نيمار مرة أخرى بعد أيام إلى العصمة الإسبانية، لكن مع فريقه الذي سيواجه ريال مدريد، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout