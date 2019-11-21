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فرنسا تُثير الذُعر لأصحاب التصنيف الأول قبل قرعة يورو 2020!

21
NOVEMBER
2019
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تأهل 20 منتخبًا إلى بطولة أمم أوروبا والتي ستنطلق في شهر يونيو/حزيران من عام 2020، ويتبقى فقط أربع منتخبات سيتم التعرف عليها بعد المباريات الفاصلة التي ستُلعب آجلًا.
 
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التصنيفات الأربعة للمنتخبات التي ستشارك في النهائيات وسط مفاجآت عديدة واحتمالات بتواجد مجموعات قوية للغاية، لكن يبقى التهديد الأكبر لجميع المنتخبات المتواجدة في التصنيف الأول، هو منتخب فرنسا، الذي يتواجدفي التصنيف الثاني.
 
اقرأ/ي أيضًا: سيناريو متوقع يؤكد وجود مجموعة نارية بنهائيات أمم أوروبا
 
في حين لن يكون منتخب فرنسا فقط هو التهديد على التصنيف الأول، بل سيكون هناك هولندا المتواجدة معها في المستوى الثاني والبرتغال أيضًا المتواجدة في التصنيف الثالث، ما يعني أننا قد نرى فرنسا والبرتغال أو هولندا والبرتغال في مجموعة واحدة مع أحد الكبار المتواجدين في الصدارة.
 
وإليكم التصنيفات الأربعة للمنتخبات:-
 
التصنيف الأول: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا.
 
التصنيف الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا.
 
التصنيف الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.
 
التصنيف الرابع: ويلز، فنلندا، المتأهل من الملحق الأول، المتأهل من الملحق الثاني، المتأهل من الملحق الثالث، المتأهل من الملحق الرابع.
 
ومن المُنتظر أن تُلعب المباريات الفاصلة خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر مارس/آذار المقبل، على أن يكتمل حينها عقد المتأهلين إلى البطولة بشكل رسمي.
 
وفق هذه المستويات ومع مراعاة الفرق المستضيفة للمجموعات وعدم إمكانية تواجد روسيا وأوكرانيا بذات المجموعة فإن بلجيكا وروسيا ودنمارك سيلعبون حتماً بذات المجموعة بالتالي سيتواجد منتخبا هولندا وأوكرانيا بالمجموعة الثانية بصفة أكيدة بالتالي تبقى 4 احتمالات فقط لفرنسا من أول مستوى وهي ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا أما البرتغال فإما أن تواجه واحداً من هؤلاء الأربعة الكبار أو تقع بالمجموعة الثانية مع أوكرانيا وهولندا.
 
في حين سيتم سحب القرعة الخاصة بالمباريات الفاصلة يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، على أن تُقام قرعة دور المجموعات لليورو يوم السبت 30 من شهر نوفمبر/تشرين الأول الجاري.
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