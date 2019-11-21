living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد "يقترب".. ومورينيو طوق النجاة

21
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعيش الويلزي غاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، في حلقة متصلة من المشكلات والأزمات مع إدارة ناديه وجماهيره والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، منذ فترة ليست بالقليلة، ورجحت الكثير من التقارير رحيل اللاعب عن قلعة "سانتياغو برنابيو" في الفترة المقبلة.
 
وكشف وكيل النجم الويلزي، جوناثان بارنيت، أن عن موعد رحيل اللاعب قائلا: "بيل لن يرحل عن ريال مدريد في الشتاء المقبل، ولكنه سيرحل في الانتقالات الصيفية 2020"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.
 
وربطت تقارير صحفية بين تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، تدريب فريق توتنهام الإنجليزي، وبين اقتراب رحيل غاريث بيل عن النادي الملكي.
 
وكان بيل هدفا لمورينيو منذ فترة طويلة، وطلب التعاقد معه حين كان مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد قبل أن يرحل عن "الشياطين الحمر"، تاركا مهمة تدريب الفريق للنرويجي أولي غونار سولسكاير.
 
وجاء قدوم مورينيو إلى توتنهام ليفتح الطريق أمام بيل للرحيل، من خلال العودة إلى ناديه القديم، الذي كان ريال مدريد قد ضمه منه في عام 2013 مقابل 101 مليون يورو.
 
وينوي مورينيو أن يضم بيل لقائمة فريقه في الصيف المقبل، خاصة في ظل معرفته التامة بقدرات اللاعب، رغم أنه لم يلعب معه حين كان البرتغالي مديراً فنيا لفريق ريال مدريد، حيث تعاقد الملكي مع قائد منتخب ويلز، في نفس الصيف الذي رحل فيه مورينيو عن مدريد.
 
وكشف مورينيو صراحة في صيف 2018، عن رغبته في التعاقد مع غاريث بيل، وقال مرة في أحد المؤتمرات الصحفية: "لو كان بيل عند باب الخروج، من ريال مدريد لقاتلت من أجله، وكنت انتظرته عند الجانب الآخر".
 
ويغيب بيل عن مباريات فريق ريال مدريد منذ مباراة كلوب بروغ الأولى في دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك شارك اللاعب مؤخرا في مباراتين لمنتخب بلاده ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة "يورو 2020" أمام أذربيجان وهنغاريا وظهر بصورة جيدة.
 
وزاد الطين بلة احتفال اللاعب مع زملائه بالتأهل للنهائيات من خلال رفع علم ويلز وعليه 3 كلمات على الترتيب هي: ويلز والجولف ثم ريال مدريد، وهو ترتيب اهتمامات غاريث بيل، لتزيد الفجوة بين اللاعب والجماهير الإسبانية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout