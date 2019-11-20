توتنهام يقيل بوتشيتينو والأخير يحصل على تعويض مالي "ضخم"

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أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، في بيان، أنه أقال مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي: "كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهذا القرار لم تتخذه الإدارة ببساطة أو في عجلة. للأسف النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت محبطة للغاية".

ويذكر أن المدرب الأرجنتيني سيحصل على تعويض ضخم جراء الإقالة، وهو مبلغ يصل إلى 15 مليون دولار، وفقا لشرط في عقده.

ونجح بوتشيتينو بوضع بصمته على النادي اللندني خلال 5 مواسم قضاها معه، أصبح فيها النادي من ضمن الأربعة الكبار في إنجلترا، كما وصل معهم لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتتجه الانظار الآن صوب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قد يكون الخيار القادم لإدارة توتنهام، خاصة وأنه لا يعمل منذ نهاية 2018.