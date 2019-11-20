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بات منتخب ويلز آخر المتأهلين مباشرة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم بفوزه على هنغاريا 2-صفر، الثلاثاء، في كارديف ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي الهدفين في الدقيقتين 15 و47، في أول مباراة له أساسيا في صفوف ويلز في هذه التصفيات بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها.

ورفعت ويلز رصيدها إلى 14 نقطة وانتزعت المركز الثاني من هنغاريا ولحقت بكرواتيا المتصدرة إلى النهائيات.

وحسمت ويلز البطاقة العشرين الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى العرس القاري، فلحقت بإنجلترا وتشيكيا وألمانيا وهولندا وأوكرانيا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفنلندا وتركيا والبرتغال وسويسرا والدنمارك وكرواتيا والسويد وبولندا والنمسا وفرنسا.

وتتبقى 4 بطاقات ستوزع في مارس المقبل على إثر الملحق الذي سيجمع 16 منتخبا.

وكان ويلز حققت المفاجأة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في فرنسا عام 2016، حيث بلغت الدور نصف النهائي قبل أن تخسر أمام البرتغال، التي توجت باللقب لاحقا، علما بأن ويلز كانت تشارك في أول بطولة كبرى منذ مونديال 1958 في السويد حينها.

وقدم المنتخب الويلزي أحد أفضل عروضه في التصفيات ونجح رامسي في استغلال تمريرة عرضية متقنة من جناح ريال مدريد، غاريث بيل، ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك بعد مرور ربع ساعة ليريح أعصاب زملائه وأنصار الفريق.

وتدين ويلز بالتأهل أيضا إلى حارس مرماها واين هينيسي، الذي تصدى لكرتين خطيرتين لدومينيك تشوبوشلاي ورولاند تشالاي قبل نهاية الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني، أضاف رامسي الهدف الثاني لفريقه إثر تلقيه كرة من كيفر مور ليتابعها داخل الشباك.

واستمرت أفضلية ويلز وكاد بيل ثم مهاجم مانشستر يونايتد الشاب، دانيال جيمس، يضيفان الثالث لكن كلا منهما أخطأ المرمى بسنتيمترات قليلة.