20 مليون يورو من "جيب نيمار" لإتمام الصفقة الحلم

أكدت مصادر إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار مستعد لدفع مبلغ "ضخم"، من أجل تسهيل عملية انتقاله لناديه السابق برشلونة الإسباني، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" إن نيمار قد يدفع قرابة 20 مليون يورو من جيبه الخاص، كي يتم صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وحاول نيمار جاهدا الانتقال لبرشلونة من ناديه باريس سان جرمان الفرنسي، الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

وبموجب بند خاص في العقد، يستطيع نيمار الانتقال من باريس سان جرمان مقابل 180 مليون يورو، بعد قضائه 3 مواسم في النادي.

وتقول الصحيفة الإسبانية إن نيمار مستعد لدفع مبلغ 20 مليون يورو لناديه الفرنسي من أجل تسهيل الصفقة.

وأشار مدير النادي الكتالوني، الفرنسي إيريك أبيدال، إلى أن النادي لا يزال مهتما بالتعاقد مع نيمار، الذي خاض فترة "ذهبية" مع الفريق بين 2013 و2017.

وقد يسهل ذلك البند في عقد نيمار، وكذلك مساهمة نيمار "السخية" في إتمام الانتقال المنتظر بالنسبة لبطل إسبانيا، الذي باع اللاعب لباريس مقابل 222 مليون يورو عام 2017.