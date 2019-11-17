ميسي وبرشلونة.. "المفاوضات المعتادة" بدأت بالفعل

بدأ مسؤولو برشلونة الإسباني مفاوضات جديدة مع نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بهدف إبقائه داخل أسوار ملعب "كامب نو"، حسبما أوضح الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لاعب الفريق السابق.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن ميسي، الذي قضى 18 عاما مع برشلونة، بات مستقبله محط شك، بعد حديث في وقت سابق عن ثغرة في عقده تتيح له مغادرة النادي بحلول نهاية أي موسم.

ويملك "ليو" عقدا مع الفريق الكتالوني ينتهي عام 2021، إلا أن أبيدال يمني النفس في التوصل "قريبا" إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني.

وقال: "بالنسبة لنا، هو لاعب محوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مضيفا: "لقد بدأت المفاوضات مع ميسي لتجديد عقده".

واعتادت جماهير برشلونة على أخبار تجديد عقد نجم الفريق الأول خلال السنوات الأخيرة، ويشير البعض إلى "نوايا غير حسنة" لدى ميسي الذي يسعى للحصول على أكبر مقابل مادي من النادي.

وتابع: "لا أعرف إذا كنا سنتوصل قريبا بمستجدات حول هذا الموضوع لأن القرار يتعلق باللاعب. لكن بالنسبة لنا في الفريق فإننا نتمنى حل هذه القضية في أقرب وقت".

وجدد ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، عقده مع برشلونة في عام 2017، لكن عقده تضمن فقرة تتيح له الرحيل في صفقة انتقال حر بنهاية أي موسم.