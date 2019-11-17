تصفيات يورو 2020: رغم الطرد رفاق مودريتش يقلبون الطاولة.. وويلز تقترب..

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بلغت كرواتيا وصيفة بطلة العالم نهائيات كأس أوروبا 2020 بعدما قلبت الطاولة على ضيفتها سلوفاكيا محولة تخلفها أمامها إلى فوز 3-1 السبت في رييكا في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وفاجأت سلوفاكيا أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 32 سجله روبرت بوزينيك، لكن كرواتيا ردت بقوة في الشوط الثاني وسجلت ثلاثية تناوب على تسجيلها نيكولا فلاسيتش (56) وبرونو بيتكوفيتش (60) وإيفان بيريسيتش (74).وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 إثر طرد لاعب الوسط روبرت ماك لتلقيه الانذار الثاني.

وأنهت كرواتيا التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط للحاق بركب المتأهلين، التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مطاردتها المباشرة المجر التي ارتاحت في هذه الجولة، فيما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الرابع.وفي المجموعة ذاتها، عززت ويلز حظوظها في بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها أذربيجان 2-صفر السبت في باكو.

وحسمت ويلز نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مهاجم يوفيل تاون الإنكليزي كيفر مور (10) ومهاجم بورنموث الإنكليزي هاري ويلسون (34).

وشهدت المباراة مشاركة نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل أساسيا، علما بأنه غاب عن الملاعب منذ المباراة بين منتخب بلاده وكرواتيا (1-1) في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب معاناته من إصابة على مستوى ربلة الساق.

وعاد رجال المدرب راين غيغز إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين وحققوا الفوز الثالث في التصفيات وصعدوا إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المجر الثانية.

وتستضيف ويلز المجر في كارديف في قمة حاسمة في الجولة العاشرة الأخيرة الثلاثاء المقبل.