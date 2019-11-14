رونالدو يكذب مدربه الإيطالي ساري بتصريح قوي

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صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه جاهز تماما من أجل المشاركة مع منتخب بلاده لمواجهة ليتوانيا، اليوم الخميس، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال رونالدو في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "لفتح هذه النشرة الإخبارية يمكنني منحكم هذه الأخبار: القائد بخير وفي حالة جيدة جدا".

وتابع: "لست فقط بخير، لكنني أستطيع القول إنني لائق للغاية أيضا، والآن يمكنكم مقابلة الآخرين".

وفند رونالدو بذلك أقوال المدير الفني لفريق يوفنتوس، الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي قال إنه استبدل النجم البرتغالي في مباراتين متتاليتين لمعاناته من إصابة في الركبة، مضيفا أنه ليس في حالة جيدة.

وغادر رونالدو آخر مباراتين ليوفنتوس قبل نهايتهما، أمام كل من لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، وميلان في الدوري الإيطالي.

وفي المقابل، أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، في وقت سابق، أن رونالدو جاهز للمشاركة في مواجهتي ليتوانيا ولوكسمبورغ ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأحرز رونالدو 7 أهداف في التصفيات الأوروبية، حتى الآن، لأبطال أوروبا.