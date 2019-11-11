السعودية تستضيف السوبر الإسبانية لثلاث سنوات

ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية على مدى ثلاثة أعوام، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في السعودية، الاثنين، على أن تقام النسخة الأولى بمشاركة 4 فرق في يناير المقبل.

وجاء الإعلان على هامش سحب القرعة الذي أقيم في مقر الاتحاد، علما بأن النسخة المقبلة ستكون المرة الأولى التي تشهد مشاركة أربعة فرق.

وأورد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه على "تويتر": "استمرارا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية".

وأوضح الفيصل أن الكأس السوبر ستقام بمشاركة برشلونة بطل الدوري في الموسمين الماضيين، وغريمه ريال مدريد، إضافة الى فالنسيا حامل لقب الكأس وأتلتيكو مدريد، وذلك بين الثامن من يناير و12 منه.

من جهته، أكد الاتحاد الإسباني أن "كأس السوبر الإسبانية ستقام في السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة وخلال فصل الشتاء، بهدف التخفيف من ضغط المسابقات، بناء لطلب الأندية واللاعبين"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وستتزامن إقامة الكأس مع فترة التوقف الشتوية للبطولات الأوروبية، على أن تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.