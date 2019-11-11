كابيلو يهاجم رونالدو: لم يراوغ منذ 3 سنوات

أثار قرار ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس باستبدال كريستيانو رونالدو خلال مباراة ميلان غضب "الدون"، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وسط عشاق "السيدة العجوز"، التي تعول على كثيرا على نجمها البرتغالي.

وغضب رونالدو عندما استبدله مدرب اليوفي ماوريسيو ساري في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي انتهت بفوز رفاق "الدون" بهدف دون مقابل لميلان.

ودخل المدرب الإيطالي فابيو كابيلو على خط الأزمة بين رونالدو ومدربه قائلا "كريستيانو ليس بحالة جيدة وإخراجه من الملعب كان قرارا صائبا ونزيها، ولقد تطلب هذا الأمر شخصية قوية لإجراء هذا التغيير، ولكنه فاز بالمباراة من خلاله".

وهاجم مدرب ريال مدريد السابق اللاعب البرتغالي، قائلا "إنه لم يجلس على مقاعد البدلاء وقال كلمات سيئة لساري، وهذا لا يعطي صورة جيدة لكريستيانو، فيجب أن تكون بطلا أيضا في مثل هذه الأوقات"، وفق ما نقلت "آس" الإسبانية.

وأضاف كابيلو: "الحقيقة هي أن رونالدو لم يقوم بأي مرواغة منذ 3 سنوات، وأنا أتذكره عندما كان يفعل ذلك، والآن ديبالا ودوغلاس كوستا هم من يقومون بذلك".

واختتم كابيلو حديثه برده على سؤال فيما لو كان في نفس موقف ساري، ما الذي كان سيفعله، قائلا: "كنت سأوبخ رونالدو وأقول له أنه يجب عليه احترام زملائه".