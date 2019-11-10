عرض خيالي من مانشستر يونايتد لضم إريكسن!

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أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد أجرت محادثات مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، لمناقشة إمكانية انتقاله في يناير المقبل..

ورفض إريكسن تجديد تعاقده مع توتنهام وبالتالي فإن انتقاله مجانا في الصيف أمر محتمل إلّا إن جدد استجد ما يجعله يجدد عقده أو انتقل في يناير المقبل.

وارتبط اسم نجم توتنهام بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن وفقا لتقارير واردة مؤخرا من إسبانيا فإن اللاعب سئم من مماطلة إدارة النادي الملكي وعدم اتخاذها خطوات جادة لضمه مفضلة التروي حتى انتهاء عقده.

يحتاج سولشاير -مدرب مانشستر يونايتد- إلى تعزيز خطي الوسط والهجوم، ويمكن أن يكون إريكسن البالغ من العمر 27 عاما هو اللاعب الذي يغير الكثير من جودة الشياطين الحمر بعد ست سنوات من التألق في توتنهام.يشير التقرير إلى أن يونايتد مستعد لتقديم 42 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الدنماركي!

ويعد هذا الرقم ضخما للغاية بالنظر إلى أن عقده يوشك على الانتهاء ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير والانتظار ستة أشهر للانتقال مجانا.

كان إريكسن قد كلف خزينة النادي اللندني 12 مليون جنيه إسترليني

في وقت سابق من هذا الأسبوع قال موريسيو بوكيتينو- مدرب توتنهام- إن إريكسن لا يزال هو نفس اللاعب الذي كان عليه منذ انضمامه إلى النادي.

وأضاف: "لا أعتقد أن أداء كريستيان يختلف، التزامه هو نفسه، في بعض الأحيان ننظر كثيرًا إلى عقد اللاعب وإذا ما كان المتبقي عاما أم أربعة أعوام".

"في النهاية الأمر يتعلق بالالتزام ، وربما يظهر اللاعب المتبقي في عقده عام واحد التزامًا أكبر من اللاعب الذي يمتد عقده أربع سنوات".