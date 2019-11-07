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أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بشدة، نشر ملصقات في شوارع برشلونة الأربعاء، تصف الصحفيين في كتالونيا بـ"الإرهابيين".

والملصقات التي تحمل كتابات باللغة الكتالونية حملت صور ستة صحفيين مع وصفهم بأنهم "إرهابيون في خدمة إيبكس"، أي مؤشر البورصة في إسبانيا.

وأعرب سانشيز على تويتر عن "إدانته الشديدة ودعمه للصحفيين الكاتالونيين المستهدفين".

كما ندد بابلو كاسادو، الذي يرأس حزب الشعب اليميني المعارض، بهذه الملصقات، ووصفها بأنها "عملية تخويف لا يمكن التسامح معها".

واعتبرت نقابة الصحفيين الإسبان أن "هذه الدرجة من العنف والعدائية تجاه الصحافة لم يسبق لها مثيل في كتالونيا".

ويأتي ظهور الملصقات وسط توترات في إقليم كتالونيا بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية أحكاما طويلة بالسجن بحق تسعة زعماء انفصاليين الشهر الماضي.

وأثار الحكم موجة احتجاجات ضخمة أدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.