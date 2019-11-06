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نجم برشلونة يحذر: بهذه الطريقة لن نفوز بدوري الأبطال

6
NOVEMBER
2019
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اعتبر مدافع برشلونة جيرار بيكيه أنه سيكون على لاعبي فريقه رفع مستوى أدائهم، إن أرادوا تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ عام 2015.


وتعادل برشلونة سلبيا، الثلاثاء، مع سلافيا براغ التشيكي ليواصل الفريق الكتالوني تقديم مستواه المتباين هذا الموسم.

وفي ظل إصابة لويس سواريز، افتقر برشلونة للحسم الهجومي، وخابت آمال ليونيل ميسي وسيرغي روبرتو رغم محاولاتهما من مسافة قريبة في الشوط الثاني.

ويتصدر برشلونة، الذي مني بهزيمة مفاجئة خارج ملعبه 1-3 أمام ليفانتي في "الليغا" الإسبانية، السبت الماضي، المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط عقب 4 مباريات، بينما يتذيل سلافيا جدول الترتيب برصيد نقطتين.

واعترف بيكيه، بعد نهاية المباراة، أن برشلونة لم يقدم الأداء المنتظر حتى الآن هذا الموسم.

وقال قلب الدفاع في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لا نلعب كما نريد، سواء في الليغا أو في دوري أبطال أوروبا.. وضعنا لا يزال جيدا في البطولتين، فالنتائج ليست سيئة تماما، لكن يجب أن نهدأ ونقدم أداء أفضل".

وتابع: "بالمستوى الحالي يصعب الفوز بدوري أبطال أوروبا"، لكنه ذكّر بتجارب صعبة سابقة قائلا: "مررنا من قبل بفترات لم نلعب خلالها بشكل جيد، حدث ذلك تحت قيادة لويس إنريكي، ثم أنهينا ذلك الموسم بتحقيق الثلاثية".

"النتائج لم تساعدنا في المباريات الأخيرة، (هي مشكلة) إذا عجزت عن الفوز في مباراتين متتاليتين في برشلونة.. الجماهير تريد الأفضل فورا لأن طموحاتها كبيرة".

ثم اختتم حديثه قائلا: "يجب الوصول إلى حل بأسرع ما يمكن.. علينا أن نهدأ لتحقيق ذلك".

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