فيراري تهدد ريد بول باللجوء إلى القضاء على خلفية اتهامها بالغش

A + A -

هدد فريق فيراري للفورمولا واحد نظيره ريد بول باللجوء إلى القضاء على خليفة اتهام الاخير الحظيرة الإيطالية بالغش فيما يتعلق بالمحرك.

ولم تمر التوجيهات التقنية التي أصدرها الإتحاد الدولي للسيارات "فيا" بما يتعلق باستخدام عداد التدفق (للوقود) مرور الكرام بالنسبة لفيراري.

فالتوضيح التقني الذي أصدره "فيا" لم يوجه أصابع الاتهام إلى فريق معين (بخلاف ما حصل بنهاية سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى)، ولكن تصريحات مديري ريد بول البريطاني كريستيان هورنر والنمسوي هلموت ماركو، استهدفت بشكل واضح فيراري، في وقت ذهب السائق الهولندي ماكس فيرشتابن الذي يدافع عن الوان الحظيرة النمسوية إلى أبعد من ذلك متهماً الفريق الإيطالي بالغش، ومعتبرا أن "الغش عند فيراري" قد انتهى الآن.

بالنسبة للعلامة التجارية الإيطالية، فإن هذه الاتهامات تؤثر كثيراً على سمعتها وتشهر بها، وهو أمر يرفضه رفضا باتاً مدير الفريق الإيطالي ماتيا بينوتو.

مع نهاية جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة أوستن في ولاية تكساس الاحد الماضي، ذهب بينوتو لمواجهة هورنر بشأن هذه الإدعاءات، وبحسب بعض المصادر يقال أنه هدد مدير ريد بول باللجوء إلى القضاء في حال استمرت هذه التصريحات.

وأفاد الصحافي الاسباني ياسبيك لوبيز الذي كان حاضراً في أوستن أن زيارة بينوتو لمقر ريد بول لم يشوبها الطابع الودي، وكتب لموقع "موتورلات.كوم" قائلاً: "في نهاية سباق الولايات المتحدة كانت هناك زحمة في الـ "بادوك"، لقد رأينا صحافيين بريطانيين يتحدثون مع هورنر، ولكن الأجواء كانت مشحونة. كان بامكاننا رؤية ذلك"، وتابع "كنت في وسط مقر ضيافة ريد بول عندما شاهدت بينوتو، ومجموعة من الصحافيين وكان هورنر ماراً. نظر إليهم بينوتو عن قرب وكان مهتماً فوق العادة بما يحدث".

وتابع لوبيز: "راقب بينوتو ما يحدث ثم عاد إلى مقر فريقه. بعد عدة دقائق، كان هورنر محاطاً بالصحافيين في مقره عندما دخل بينوتو فجأة. اقترب من هورنر، الذي كان يقف أمام الباب، وجرى حديث بينهما ويبدو أنه تم التداول بأشياء مهمة".

استمر الحديث لبضع دقائق بين مديري الفريقين، وبدا وجه ماتيا متجهماً بسبب الاتهامات التي وجهها فريق ريد بول إلى فيراري، واضاف لوبيز أن هورنر أشار إلى أنه"كان يعبر عن رأيه، ولكن بينوتو لم يكن سعيداً بهذه المسألة وارتفع حدة النقاش. ومع ارتفاع الوتيرة التخاطبية غادر بينوتو المكان. اما هورنر فبدا غاضباً".

أظهرت بعض الصور تناقلتها مواقع التواصل غضب المدير الإيطالي تجاه نظيره البريطاني، علماً أن بينوتو يشتهر بهدوئه وطباعه السلمية. لا شك أن تعليقات فيرشتابن المهينة تجاه فيراري هي التي أشعلت النار تحت الرماد. للقصة بقية.