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رئيس الفيفا ومورينيو ونجوم كرة القدم العالميون في بيروت... والسبب؟

13
OCTOBER
2019
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أطلق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو مشروع "كرة القدم من أجل المدارس" من العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ونجوم اللعبة السابقين على غرار البرازيلي كاكا والفرنسي يوري دجوركاييف.

ويأتي المشروع الهادف إلى تطوير اللعبة الشعبية في المدارس، في اطار تعاون بين الاتحادين الدولي واللبناني ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية التي ستحتضن المشروع الاول. كما يهدف المشروع الى تأهيل وتطوير قدرات مدرسي التربية الرياضية في المدارس اللبنانية، وتزويدهم بمفاهيم جديدة في عملية تعليم أساسيات كرة القدم من أجل إدراجها في مناهج الدراسة الرياضية، الى جانب استخدامها في النشاطات بعد الدوام المدرسي.

ويعمل المشروع على تطوير قدرات الطالب المدرسي على الصعيد البدني والمهاري، والأهم تعزيز المهارات الحياتية الأساسية الخمس لدى التلاميذ وهـي: الإحترام، التعاون، ضبط الإنفعال، حل المشكلات واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.

وأعرب السويسري -الايطالي انفانتينو عن سعادته بتدشين هذا المشروع من بيروت، وقال "انا فخور بأن أكون في لبنان كرئيس للفيفا (يزور لبنان باستمرار ذلك ان زوجته اللبنانية لينا الاشقر)، بالاضافة الى أساطير كرة القدم".

تابع "مشروع كرة القدم للمدارس هو من أجل دعم الأطفال في كل العالم. أنا سعيد لوجودي اليوم في بيروت لاطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس وأريد أن أشكر الاتحاد اللبناني ورئيسه (المهندس) هاشم حيدر".
وأردف " يجب ألا ننسى أن التعليم أساسي في مجتمعاتنا التي أصبحت أكثر عدوانية في يومنا الحاضر، ويجب أن نعود إلى القيم وبعض مهارات الحياة التي يمكن لكرة القدم أن تعلمها. أن يعمل الطفل كجزء من فريق ومن أجل تعلم الفوز وتعلم تقبل الخسارة أيضا. تعلم احترام الخصم واحترام الحكم وكيفية التصرف. كل هذه المهارات هي جزء من برنامج كرة القدم من أجل المدارس".

واعتبر انفانتينو ان هذا المشروع سيصل "الى سبعمئة مليون طفل حول العالم"، معبرا عن سعادته لان ممارسة الرياضة تجعل الاطفال "أصحاء ولكن أيضا تعلم الكثير حول الحياة. كرة القدم تعلم الكثير حول النزاهة والقيم والاحترام واللعب النظيف. أنا سعيد بأننا في كرة القدم نساهم في هذا الأمر".

وأشار البرازيلي كاكا، حامل الكرة الذهبية لعام 2007، الى انه اكتسب الكثير من كرة القدم خلال مسيرته ويطمح لأن ينقل هذه الخبرات الى الأطفال "أعتقد انه من المهم جدا للأطفال والتلامذة اكتساب المهارات الكروية لهذا من الجيد بالنسبة الي ان أكون سفيرا لهذا المشروع".

وبدوره، رأى رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر ان اهمية المشروع تكمن في ادخال كرة القدم الى المدارس "على أسس صحيحة ليس على الصعيد المهاري والبدني فحسب بل الأخلاقي أيضا عبر تقبل الآخر واكتساب ثقافة الربح والخسارة".

وتابع حيدر "سيتوجه المشروع أيضا الى الأساتذة، اذ سيخضعون الى دورات متخصصة باشراف الفيفا وبوسائل علمية حديثة"، مشيرا إلى ان المشروع ليس له مدة محددة وسيتجدد سنويا.

وتنطلق فعاليات المشروع الأحد من ملعب استاد الشوف (محافظة جبل لبنان) بمشاركة 180 طفلا وطفلة من المدارس الـ210 التي تقدمت بطلبات للمشاركة في الحدث.

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