بعد وقتين إضافيين... هوبس يفوز على الحكمة

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حقق فريق هوبس فوزاً مثيراً وصعباً على ضيفه الحكمة بيروت (103-100)، ضمن المرحلة الثالثة من دوري "الفا" في كرة السلة للرجال، في المباراة التي ستظل طويلاً في البال بعد وقتين إضافيين، والتي اقيمت في قاعة مجمّع ميشال المر في البوشرية أمام جمهور ملأ مدرجات الملعب عن بكرة أبيه أغلبيته من جمهور الحكمة.

وجاء اللقاء قمة في الندية بين فريقين سعى كل منهما للفوز بالمباراة وتحسين مركزه في الترتيب العام، وانتهت فيها الارباع لمصلحة الفائز كالآتي: (25-14) و(22-24) و(19-21) و(9-16) و(14-14) و(14-11).

وكان الاميركي جون جايمس افضل مسجل للفريق الفائز برصيد 23 نقطة و12 متابعة وتمريرة حاسمة واحدة، وأضاف علي منصور 21 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات حاسمة) والاميركي كورتناي فيلز 21 نقطة و4 متابعات و7 تمريرات حاسمة، والاميركي سي جي جايلز 10 نقاط و9 متابعات وغابريال صليبي 10 نقاط و8 متابعات و3 "بلوك شوت"، وكريم زينون 10 نقاط .

ولدى الفريق الخاسر، سجل الاميركي والتر هودج 29 نقطة و7 متابعات و12 تمريرة حاسمة، وأضاف الاميركي واين شيزيم 19 نقطة و10 متابعات وتمريرة حاسمة و2 "بلوك شوت")، ومارك خوري 12 نقطة و3 متابعات وجوزيف الشرتوني 11 نقطة و3 تمريرات حاسمة و5 كرات مسروقة، والاميركي ايرفين موربس 11 نقطة.

قاد المباراة الحكام الدوليون رباح نجيم ومروان ايغو ونقولا المعلوف.

وتستكمل المرحلة الثالثة الجمعة 11 تشرين الاول بمباراة تجمع اطلس مع الرياضي بيروت عند الساعة 18.30 في قاعة الراهبات الانطونيات في كساره.