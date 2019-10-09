نيمار: سعيد ومرتاح مع باريس سان جيرمان

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أكد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الأربعاء أنه "سعيد ومرتاح" مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك عشية المباراة الدولية لمنتخب بلاده ضد السنغال في سنغافورة.



وقال نيمار الذي يستعد لخوض مباراته الدولية الـ100 غدا: "أنا سعيد في صفوف المنتخب ومع فريقي أيضا. يعلم الجميع ما حدث خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ورغباتي في الرحيل، لكنني اليوم سعيد ومرتاح في فريقي".



وأضاف نيمار: "لقد بدأ الموسم بشكل جيد بالنسبة لي"، مؤكدا أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن الفريق الباريسي "وسأقدم مئة بالمئة من مستواي حتى نتمكن من القيام بأشياء رائعة".

المصدر: عربي21