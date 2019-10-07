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من المقرر أن تدخل منظمة OG منافسات لعبة CS:GO بقائمة كبيرة تضم أمثال Aleksi "Aleksib" Virolainen، و Nathan "NBK" Schmitt و Valdemar "valde" Bjørn Vangså، وذلك فقًا لتقرير 1pv.fr.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة قريبًا، حيث يتبقى موافقة الثنائي NBK و Aleksib، وقد قرر الثنائي على ما يبدو الانضمام إلى المنظمة الرائدة في لعبة Dota2، والتي أكدت في يوليو خططها الدخول إلى اللعبة.

وسيكون انضمام الثنائي إلى المنظمة صفقة من العيار الثقيل، وذلك بعدما رفضا في الفترة الأخيرة عرضا من North، وسيبحث كلا اللاعبين عن تغيير المشهد.

وسيقود "Aleksib لاعبًا فنلنديًا آخر في هذا التحدي الجديد، وهو Elias "Jamppi" Olkkonen البالغ من العمر 18 عامًا، ويعتبر واحدا من أهم المواهب في أوروبا.

كما يضيف التقرير أن OG مستعد للمنافسة في ESL Pro Tour، وكذلك في BLAST PREMIER.

ومن المتوقع أن يكون لدى OG التشكيلة التالية:

Nathan "NBK-" Schmitt

Aleksi "Aleksib" Virolainen

Valdemar "valde" Bjørn Vangså

Issa "ISSAA" Murad

Elias "Jamppi" Olkkonen