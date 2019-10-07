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الحكمة يستعيد بريقه ويسقط البطل امام الآلاف

7
OCTOBER
2019
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استعاد نادي الحكمة الرياضي - بيروت بريقه وتألقه والوهج الذي افتقده لسنوات في كرة السلة اللبنانية وأسقط منافسه التقليدي الرياضي بيروت (حامل اللقب) بفارق سلة وبنتيجة 97-95 بعد وقت إضافي، الوقت الاصلي 81-81 في "دربي" بيروت الذي جمعهما في قاعة انطوان شويري في غزير أمام نحو ثلاثة الاف متفرج احتشدوا في المدرجات وأطلقوا الهتافات الحكماوية والاناشيد في صورة حضارية.
 
ويمكن القول ان الحكمة في ظل إدارته الجديدة، عاد إلى السكة الصحيحة بعد الاستقرار الذي تأمن وهو حقق في "الويك إند" انتصارين في كرة القدم ضمن بطولة الدرجة الثانية على الاهلي صيدا 5-1 وتصدر ترتيب الدوري، كما حقق في بطولة كرة السلة فوزه الثاني على التوالي.
 
وفي غزير، انتهت الارياع لمصلحة الفائز كالآتي: (26-16) و(17-19) و(25-22) و(13-24) و(16-14)، علما ان مستوى الفريق الاخضر هبط فجأة في الربع الاخير بعدما كان رفع الفارق إلى نحو 14 نقطة، قبل ان ينجح امير سعود في التسديد البعيد ليعادل "الاصفر" ويتقدم قبل ان يعادل الحكمة ويفرض وقتا إضافيا.
 
وكان الاميركي والتر هودج افضل مسجل في الفريق الفائز برصيد 24 نقطة و9 تمريرات حاسمة وأضاف الاميركي ايرفين موريس 18 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة، والاميركي واين شيزيم 16 نقطة و4 متابعات ونديم سعيد 13 نقطة و6 متابعات، وعزيز عبد المسيح 11 نقطة و4 متابعات، وجوزيف شرتوني 7 نقاط و5 متابعات وشارل تابت 4 نقاط و8 متابعات.
 
ولدى الفريق الخاسر، كان الاميركي ويلي وارن الافضل برصيد 16 نقطة و4 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف وائل عرقجي 14 نقطة و4 متابعات و5 تمريرات حاسمة وجان عبد النور 13 نقطة و9 متابعات والنيجيري ايكيني ايبيكوي 7 نقاط وباسل بوجي 6 نقاط و8 متابعات واسماعيل احمد 4 نقاط و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة.
 
وتقام الاثنين 6 تشرين الاول مباراة بين نادي بيروت وضيفه بيبلوس في قاعة مجمع الشياح الرياضي الثقافي ضمن المرحلة الثالثة، وهي اول مباراة لبيروت على ارضه هذا الموسم. 
Malaeeb
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