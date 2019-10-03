ميسي: لا يمكن الاستمتاع بكرة القدم!

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أدلى ليونيل ميسي بتصريحات لموقع "فيفا" بمناسبة مرور عشر سنوات على فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته، كاشفا بعض التغييرات التي حدثت له خلال هذه الفترة.
قال النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما: "لقد مر وقت طويل، وتغيرت الكثير من الأشياء خلال هذه الفترة".
ضاف: "الآن أنا متزوج ولدي ثلاثة أطفال، نضجت على المستويين الرياضي والشخصي".
لكنه كشف جانبا مستورا في كرة القدم إذ عبر عن أسفه قائلا: "لا يمكننا الاستمتاع بشكل كافٍ في هذه المهنة لأن كرة القدم لا تتوقف ويصعب التفكير فيما حققته".
وأكمل: "حين يمر وقت طويل تدرك ما يعنيه ذلك، كانت تلك لحظات جميلة ومن المهم الاستمتاع بها يوما بعد يوما".
كما وجه رسالة إلى اللاعبين الشباب قائلا: "أود أن يستمتعوا، مع الوقت يمكن أن تفوز بالألقاب وإن لم يحدث ذلك فالأمر المهم أن تستمتع بما تحبه وهو لعب كرة القدم".
eurosport