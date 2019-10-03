ميسي: لا يمكن الاستمتاع بكرة القدم!

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أدلى ليونيل ميسي بتصريحات لموقع "فيفا" بمناسبة مرور عشر سنوات على فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته، كاشفا بعض التغييرات التي حدثت له خلال هذه الفترة.

قال النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما: "لقد مر وقت طويل، وتغيرت الكثير من الأشياء خلال هذه الفترة".

ضاف: "الآن أنا متزوج ولدي ثلاثة أطفال، نضجت على المستويين الرياضي والشخصي".