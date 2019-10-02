خروج النجمة من دوري ابطال العرب

A + A -

ودع النجمة اللبناني مسابقة دوري ابطال العرب لكرة القدم على كأس الملك (المغربي) محمد السادس، بخروجه من الدور 32، امام الترجي التونسي حامل لقب دوري ابطال أفريقيا في الموسمين الماضيين.

وخسر النجمة ايابا امام مضيفه الترجي 0-2 مساء اليوم في الملعب الاولمبي في رادس بالعاصمة التونسية، بعدما سبق للفريقين التعادل في بيروت 1-1.

وتقدم الترجي سريعا في الشوط الاول في الدقيقة 20. ثم أضاف اصابة التعزيز في القسم الاخير من المباراة.

وزاد وضع النجمة حرجا بعد طرد حارس مرماه عباس حسن في الدقيقة 41.

وفرض النجمة نفسه كأحد الفرق الجماهيرية في المسابقة التي شهدت حلة جديدة. وآزر الفريق النبيذي جمهور كبير في مباراتيه امام عملاقي أفريقيا في مدينة كميل شمعون الرياضية، الاهلي المصري في الموسم الماضي، والترجي في الموسم الحالي.