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تركي آل الشيخ: ما يحدث لرئيس الأهلي المصري "عيب وحرام"

2
OCTOBER
2019
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أعلن الشيخ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي بيراميدز المصري السابق، ونادي ألميريا الإسباني الحالي، موقفه من الخلاف الدائر حاليا بين رئيس النادي الأهلي القاهري، محمود الخطيب، ورئيس الزمالك مرتضى منصور.
 
وكتب تركي أل الشيخ منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الكابتن الخطيب له وعليه.. نتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية: "ادعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي، لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
 
وجاء منشور آل الشيخ رغم خلافات حادة سابقة في الرأي بينه وبين إدارة الأهلي التي يرأسها محمود الخطيب، علما بأن تركي آل الشيخ كان يحمل لقب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.
 
يشار إلى أن مجلس إدارة الأهلي كان قدم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور لـ 10 جهات مختلفة من بينهم ديوان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بسبب ما وصفه بـ"تجاوزاته وتصريحاته المسيئة" لأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، بحسب ما نقل موقع "الشروق".
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