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نجم تشلسي لا يملك "أجرة التاكسي".. والشرطة تتدخل

1
OCTOBER
2019
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تورط نجم تشلسي الإنجليزي، روس باركلي، في شجار مع سائق سيارة تاكسي بمدينة ليفربول، بعدما رفض دفع ثمن الرحلة، وفق ما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية بشكل حصري.
 
وأوضح المصدر أن باركلي استقل سيارة الأجرة، الأحد الماضي، بعدما قضى سهرة في أحد الملاهي الليلية بليفربول، إلا أنه بعد توصيله، لم يجد أمولا ليدفع بها ثمن الرحلة، الأمر الذي أدخله في صراع مع السائق.
 
وتابع، نقلا عن شهود عيان، أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما وضع في موقف محرج، حيث تعرض لسخرية كبيرة من طرف من حضروا الواقعة.
 
وقال أحدهم ساخرا بصوت عال "كيف لنجم فريق كبير مثل تشلسي لا يملك أموالا لتسديد ثمن الرحلة؟".
 
وذكر آخر "كان يبدو ثملا جدا ولم يكن في وعيه الطبيعي، حتى أنه لا يستطيع الوقوف بشكل مستقر.. كان يردد للسائق: لن أدفع لك، لا أملك أموالا".
 
وبعد مشاداة طويلة، قرر سائق التاكسي الاتصال بالشرطة للتدخل وحل هذا النزاع.
 
وحضر عنصران من شرطة ليفربول إلى المكان، حيث قاما بعد ذلك باصطحاب باركلي إلى أقرب صراف آلي لسحب الأموال المطلوبة لأداء المستحقات.
 
وكان باركلي يقضي عطلة قصيرة في مسقط رأسه (ليفربول)، بعد المباراة التي جمعت فريقه، السبت الماضي، ببرايتون، في الأسبوع السابع من "البريمرليغ".
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