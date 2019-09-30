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مشنتف يرد على دعوة سركيس ويوضح علاقته بالخطيب

30
SEPTEMBER
2019
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تحدث قائد فريق الحكمة بيروت لكرة السلة التاريخي، ايلي مشنتف الذي يشغل منصب رئيس بلدية عبرا، لصحيفة "السبورت" الالكترونية عن انطلاقة القلعة الخضراء في الموسم السلوي بعد المشاركة في دورتين دوليتين وديتين وتحقيق الانتصار الاول في بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة عقب اداء مميز قدمه الفريق الشاب.

وقال قناص الحكمة الذهبي السابق أنه سعيد بعودة الفريق الى السكة الصحيحة، معبراً عن فرحته التي لا توصف بوجوده الى جانب فريق العمل السابق الذي قاد الفريق برفقة الرئيس الراحل انطوان شويري نحو المجد، وطالب الجماهير الخضراء بدعمها المطلق للشبان والمدرب المخضرم غسان سركيس وعدم  رميها الحمل الكبير على هؤلاء الجنود الصغار الذين سيقدمون الكثير، واعداً اياهم بتحقيق الالقاب في المواسم القادمة بعد حل جميع المشاكل المالية التي بدأت بالزوال.

وعند سؤاله عن طلب المدرب سركيس بتواجده جنبه على مقاعد البدلاء لنشر الروح الايجابية في التشكيلة الحالية، قال مشنتف: "انا سابقى على تواصل مع الرئيس ايلي يحشوشي دائماً ومع الجميع خاصة المدرب سركيس، وبالطبع اشغالي الكثيرة قد تمنعني من التواجد دائماً لكنني اعد الجميع بالتفرغ قدر الامكان لدعم الفريق".

ورد مشنتف على المشككين بحبه وتقديره للتايغر فادي الخطيب، قائلاً: "فادي يعرف مدى تقديري وحبي الكبير له لكن أنا قلتها سابقاً واكررها لا مكان له في تركيبة الفريق الشابة الحالية التي تحتوي على العديد من العناصر الصغيرة الواعدة التي ستحاول قدر المستطاع رفع اسم الحكمة عالياً".

وفي النهاية، أكد المشنتف أن الفريق بخير ويجب على الجميع عدم نسيان المشاكل السابقة التي خرج منها باعجوبة بعد ثورة محبيه وجمهوره الذي سيدعمه ويقوده نحو الالقاب مجددا برفقة هذه الادارة الحكيمة. 

elsport

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