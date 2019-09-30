living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هازارد ردا على الانتقادات: أنا لست "جالاكتيكو"

30
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال النجم البلجيكي، إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد إنه يحتاج إلى التحسن ليصبح من عمالقة الفريق بعد بداية بطيئة لمشواره مع ناديه الجديد هذا الموسم أخفق خلالها في هز الشباك أو صناعة أهداف لزملائه.

وأبلغ هازارد الصحفيين، الاثنين، قبل مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال "لم أصبح عملاقا (جالاكتيكو) بعد ويتعين أن أظهر قدرتي على ذلك".

وتابع: "كلنا نعرف تاريخ الرقم 7 في هذا النادي وأرغب في أن أصبح أفضل لاعب في العالم. أتمنى أن أبذل قصارى جهدي ليس فقط في المباريات لكن في التدريبات أيضا".

وبعد تقارير عن وصوله لفترة الإعداد للموسم بوزن زائد عانى هازارد من إصابة في الفخذ عشية انطلاق الموسم ولم يخض مباراته الأولى مع ريال مدريد حتى 14 سبتمبر في الانتصار 3-2 على ليفانتي.

وشارك اللاعب (28 عاما) أساسيا 3 مرات من وقتها، لكنه بدا بعيدا عن مستواه، وقال: "بمقدوري اللعب بشكل أفضل. أنتقد نفسي دائما لكن بالعمل والاجتهاد يوميا يمكنني تغيير كل شيء".

وأضاف "الأمور ليست مثالية تماما لكننا في المركز الأول في الدوري. خسرنا في باريس وعانيت من انتكاسة بسبب الإصابة لكني الآن في كامل لياقتي وأتمنى أن أقدم كل ما عندي في المباريات القادمة".

وأوضح "لست مصابا حاليا وكل ما أحتاجه تسجيل أهداف والحسم أمام المرمى. عندما أبدأ في التسجيل وتقديم عروض جيدة ستكون كل الامور الأخرى سهلة".

وخسر ريال مدريد مباراته الافتتاحية في دوري الأبطال 3-صفر أمام مستضيفه باريس سان جرمان ويتطلع للعودة إلى الطريق الصحيح أمام كلوب بروج في سانتياغو برنابيو، الثلاثاء.

وانضم جناح منتخب بلجيكا إلى ريال مدريد قادما من تشلسي هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو (109.07 مليون دولار) في أبرز صفقات العملاق الإسباني بعد موسم كارثي في 2018-2019.

وينظر إلى هازارد على أنه الخليفة المحتمل لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد بعد أن رحل هداف الفريق على مر العصور إلى يوفنتوس في صيف 2018 وورث اللاعب البلجيكي القميص رقم 7.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout