هازارد ردا على الانتقادات: أنا لست "جالاكتيكو"

قال النجم البلجيكي، إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد إنه يحتاج إلى التحسن ليصبح من عمالقة الفريق بعد بداية بطيئة لمشواره مع ناديه الجديد هذا الموسم أخفق خلالها في هز الشباك أو صناعة أهداف لزملائه.

وأبلغ هازارد الصحفيين، الاثنين، قبل مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال "لم أصبح عملاقا (جالاكتيكو) بعد ويتعين أن أظهر قدرتي على ذلك".

وتابع: "كلنا نعرف تاريخ الرقم 7 في هذا النادي وأرغب في أن أصبح أفضل لاعب في العالم. أتمنى أن أبذل قصارى جهدي ليس فقط في المباريات لكن في التدريبات أيضا".

وبعد تقارير عن وصوله لفترة الإعداد للموسم بوزن زائد عانى هازارد من إصابة في الفخذ عشية انطلاق الموسم ولم يخض مباراته الأولى مع ريال مدريد حتى 14 سبتمبر في الانتصار 3-2 على ليفانتي.

وشارك اللاعب (28 عاما) أساسيا 3 مرات من وقتها، لكنه بدا بعيدا عن مستواه، وقال: "بمقدوري اللعب بشكل أفضل. أنتقد نفسي دائما لكن بالعمل والاجتهاد يوميا يمكنني تغيير كل شيء".

وأضاف "الأمور ليست مثالية تماما لكننا في المركز الأول في الدوري. خسرنا في باريس وعانيت من انتكاسة بسبب الإصابة لكني الآن في كامل لياقتي وأتمنى أن أقدم كل ما عندي في المباريات القادمة".

وأوضح "لست مصابا حاليا وكل ما أحتاجه تسجيل أهداف والحسم أمام المرمى. عندما أبدأ في التسجيل وتقديم عروض جيدة ستكون كل الامور الأخرى سهلة".

وخسر ريال مدريد مباراته الافتتاحية في دوري الأبطال 3-صفر أمام مستضيفه باريس سان جرمان ويتطلع للعودة إلى الطريق الصحيح أمام كلوب بروج في سانتياغو برنابيو، الثلاثاء.

وانضم جناح منتخب بلجيكا إلى ريال مدريد قادما من تشلسي هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو (109.07 مليون دولار) في أبرز صفقات العملاق الإسباني بعد موسم كارثي في 2018-2019.

وينظر إلى هازارد على أنه الخليفة المحتمل لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد بعد أن رحل هداف الفريق على مر العصور إلى يوفنتوس في صيف 2018 وورث اللاعب البلجيكي القميص رقم 7.