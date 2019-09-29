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ديربي مدريد.. زيدان يكشف "سر" تغييره لهازارد

29
SEPTEMBER
2019
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أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، مساء السبت، أن فريقه كان يستحق الفوز في ديربي مدريد أمام أتليتيكو وكان أيضا يستحق جمع 3 نقاط، كاشفا عن السبب وراء استبداله للنجم البلجيكي، إيدين هازارد.

وخلال تصريحاته بعد مباراة الديربي بين فريقه ونادي أتلتيكو مدريد، يرى زيدان ان لاعبي ريال مدريد قدموا أداء رائعا.

وكشف زيدان "سر تغييره لهازارد قائلا: "هازارد كان ينقصه القليل، وعلينا أن نكون بجانبه. شاهدنا منه أداء جيدا. وعلينا أن نظهر مجهود الجميع".

وأضاف "لست مسروراَ، فبعد التعب الذي تعبناه والجهد الذي بذلناه أرى أننا نستحق أكثر، لعبنا جيدا، ومن المؤسف للغاية أننا لم نفز بعد الجهد الذي بذله اللاعبون".

وعن كريم بنزيمة، علق مدرب "المرينغي" قائلا: "كانت تسديداته على مرمى الخصم رائعة، وما يزعجني هو أنه على الرغم مما بذله اللاعبون من جهد، لم نفز".

وفي حديثه عن فالفيردي، قال زيدان: "أظهر أداء رائع خلال المباراة، كبقية أقرانه في الفريق، لكني أخرجته فقط لأنه كان يعاني من بعض الألآم".

ولطالما أثار وجود اللاعب الويلزي، غاريث بيل، ضمن صفوف ريال مدريد جدلا واسعا، ورد زيدان على هذا قائلا: "هذا السؤال يثار منذ فترة، اللاعب معنا ولن نغير شيء الآن، نعلم أن علينا فعل المزيد لتحسين الفريق على المستوى الهجومي وسنفعل ذلك، وبيل على الصعيد الدفاعي يساعد زملاؤه بشكل ملحوظ".

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