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فيفا يكشف ملابسات "عدم احتساب" صوت مصر لصلاح

27
SEPTEMBER
2019
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شرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسباب عدم احتساب الأصوات المصرية لصالح النجم الوطني محمد صلاح في اقتراع أفضل لاعب "ذا بيست"، الذي حل فيه مهاجم ليفربول في المركز الرابع.
 
واستفسر الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب عدم إدراج أوراق الاقتراع الخاصة بمدرب المنتخب المصري وقائد الفريق، أحمد المحمدي، في وثيقة الفيفا، التي نشرت بعد حفل جوائز الأفضل التي جرت، الاثنين، وفاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة.
 
وقال فيفا إن التوقيعات على بطاقات الاقتراع المصرية "كانت بالأحرف الكبيرة، وبالتالي بدت غير صالحة (غير مطابقة للأصل الرسمي)".
 
وأضاف فيفا أنه لم يتم أيضا "توقيع نماذج التصويت من قبل الأمين العام (للاتحاد المصري) وهو أمر إجباري".
 
ويقول فيفا إن مكتب الاقتراع التابع له خاضع لمراقبة مراقبين مستقلين.
 
وأشار فيفا إلى أنه تم الاتصال بمصر لأول مرة لتأكيد الاقتراع ثم "تلقى الاتحاد المصري تذكيرين لتقديم استمارات التصويت الموقعة بشكل صحيح في 19 أغسطس".
 
ومر الاتحاد المصري بحالة من الفوضى في شهري يوليو وأغسطس بعد استقالة مجلس إدارته بسبب خروج المنتخب المصري من دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها البلاد.
 
في وقت لاحق من شهر أغسطس، أرسل فيفا فريقا لإدارة الاتحاد المصري بشكل طارئ.
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