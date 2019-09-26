غرامة "غير متوقعة" على برشلونة.. والسبب غريزمان

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة قدرها 300 يورو فقط (328 دولارا أميركيا) على برشلونة، بسبب انتهاك حامل لقب الليغا اللوائح خلال سعيه لضم أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتليتيكو مدريد، وهي غرامة لم يتوقعها كثير من عشاق برشلونة.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى نادي برشلونة في يوليو الماضي، بعد أن دفع العملاق الكتالوني قيمة الشرط الجزائي لناديه السابق. وشكا أتليتيكو من أن برشلونة تفاوض مع اللاعب وقت أن كان مرتبطا بعقد مع فريقه السابق.

ونقلت رويترز عن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني في بيان، الخميس، أن برشلونة انتهك اللوائح لأنه تفاوض مع غريزمان وقت أن كان مرتبطا بعقد مع أتليتيكو من دون إذن النادي، لكن اللجنة أعفت اللاعب من أي مسؤولية.

وكان غريزمان دافع عن ألوان ريال سوسييداد قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014، حيث يرتبط معه بعقد حتى 2023.