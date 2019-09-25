تصريح "ناري" من يوفنتوس بعد فوز ميسي بجائزة "الأفضل"

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أكد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيتشي، بأن جائزة "الأفضل" الخاصة بـ"الفيفا"، كان يستحقها البرتغالي كريستيانو رونالدو وليس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي تعليق على تتويج نجم برشلونة ميسي لأول مرة بالجائزة، قال باراتيتشي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "نشعر بخيبة أمل بشأن الفائز بجائزة الأفضل الليلة الماضية".

وأضاف: "بينما لا نزال نحترم ميسي ونعتبره لاعبا عظيما، نعتقد أنه بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية والدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي واللعب في دوري الأبطال، فإن رونالدو يستحق الفوز بالجائزة".

وحاز ميسي على الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية، الثلاثاء، وذلك بعد تفوقه على كل من رونالدو والهولندي فيرغيل فان دايك.

وتعليقا على الفوز بالجائزة، أكد ميسي أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم يعد أمرا جميلا، مشيرا في الوقت نفسه أن البطولات الجماعية أفضل.