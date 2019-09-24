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كثرة الإصابات تربك ريال مدريد.. وزيدان "محبط"

24
SEPTEMBER
2019
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عبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن إحباطه من قائمة إصابات طويلة في "الميرنغي" هذا الموسم، بعد الإعلان عن غياب المدافع فيرلان ميندي عن مواجهة أوساسونا، الأربعاء المقبل، في الليغا الإسباني.

وواجه ريال مدريد صعوبات في بداية الموسم الجديد، حيث تعرض الكثير من اللاعبين لمشاكل مع الإصابات حتى الآن. وتعرض المدافع الفرنسي ميندي لثاني إصابة عضلية منذ الانضمام من ليون هذا الصيف.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي: "يضايقني هذا الأمر كثيرا لأني لا أرغب في إصابة اللاعبين. لكن الإصابات جزء من عالم كرة القدم ولا تقلقني".

ونقلت رويترز عن "زيزو" قوله: "غياب فيرلان يضايقني لأنه يلعب جيدا وينسجم معنا. سنتحلى بالصبر ولن نتعجل عودته".

وألمح زيدان، الذي خسر أيضا جهود المهاجم ماركو أسينسيو لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، إلى احتمال تعافي ثنائي خط الوسط لوكا مودريتش وإيسكو بعد أن غابا عن آخر أربع مباريات للفريق في الدوري.

كما يبدو أن المشكلة التي تعرض لها مارسيلو في الظهر وتسببت في غياب اللاعب البرازيلي عن الفريق الأسبوع الماضي، ليست بالغة السوء كما كان يعتقد في بادئ الأمر.

وقال زيدان: "حالة اللاعبين الثلاثة تتحسن واقتربوا من العودة وسندرس خياراتنا لمباراة أوساسونا". وأضاف المدرب الفرنسي أن الجهاز الفني لا يتحمل مسؤولية إصابة اللاعبين.

وتابع: "الجهاز المسؤول عن اللياقة البدنية يفكر دائما في مصلحة اللاعبين وأثق في الفريق المعاون. أظهرنا بالفعل أننا نعرف تماما ما نفعله. عملنا بكل جد في فترة الإعداد للموسم ولسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من مشاكل مع الإصابات".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن أتليتيك بيلباو المتصدر.

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