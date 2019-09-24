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بالفيديو..ميسي يحرج مذيعة حفل 'الأفضل'

24
SEPTEMBER
2019
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حاول مذيعا حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء مقابلة سريعة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بعد وصوله إلى مقر حفل the best ليتعرضا لموقف محرج على الهواء مباشرة.

واقتربت المذيعة من ميسي الذي كان في طريقه إلى قاعة الاحتفالات الرئيسة، من أجل إجراء مقابلة سريعة معه على هامش الحفل باللغة الإنجليزية، لكن ميسي الذي يتحدث الإسبانية لم يتوقف وواصل سيره سريعا، رافضا الإدلاء بأي تصريحات، وسط شعور شديد بالإحراج من جانب المذيعة التي واصلت تقديم الحفل إلى جانب زميلها.

وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، أمس الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية للمرة السادسة في تاريخه.

وتفوق ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

روسيا اليوم
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