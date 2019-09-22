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رسميا.. إيران تسمح بحضور المشجعات مباراة المنتخب الأول أمام كمبوديا

22
SEPTEMBER
2019
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الأحد، أنه حصل على تأكيد من السلطات الإيرانية، بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات المونديال في طهران الشهر المقبل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي: "نحتاج للحضور النسائي في المدرجات، ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية، ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت".

وأضاف: "حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الملعب في المباراة الدولية القادمة لإيران".

وتابع رئيس "الفيفا": "هذا أمر مهم جدا ولم يحدث (في إيران) منذ 40 عاما مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قد أشارت الجمعة الماضي، إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا لوفد من "الفيفا"، إجراء تغييرات للسماح للسيدات "رسميا" بحضور مواجهة إيران وكمبوديا ضمن تصفيات كأس العالم 2022، في العاشر من أكتوبر المقبل.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، يحظر على النساء دخول الملاعب في إيران، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من "الأجواء الذكورية".

وتوفيت مؤخرا المشجعة سحر خضياري، المعروفة باسم "الفتاة الزرقاء"، بسبب ألوان قميص فريقها المفضل استقلال طهران، بأحد المستشفيات، بعد أن أقدمت على إحراق نفسها أمام محكمة خوفا من إصدار حكم بسجنها لمدة ستة أشهر، نتيجة محاولتها التسلل إلى أحد ملاعب كرة القدم متنكرة في زي رجل.

وتسببت وفاة خضياري في حالة غضب واسعة في إيران وعلى المستوى الدولي، وانتشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيقاف الاتحاد الإيراني للعبة أو حظره.

روسيا اليوم
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