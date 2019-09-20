living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فينيسيوس خارج قائمة البرازيل.. والسبب ريال مدريد

20
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن تيتي، مدرب منتخب البرازيل، منذ قليل، عن قائمة الفريق التي ستشارك في فترة التوقف المقبلة التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.

وشهدت قائمة مدرب السيليساو غياب فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، وعلى الرغم من مشاركة اللاعب في القائمة الماضية والدفع به في إحدى المباريات التي خاضها الفريق، فإن تيتي فضل استبعاده من قائمة أكتوبر بسبب انخفاض أدائه ودوره رفقة المرينجي.

وغاب عن قائمة المنتخب الأول أيضًا رودريجو جويس، ولكنه انضم في الوقت نفسه إلى قائمة المنتخب الأولمبي، كما غاب عن القائمة أيضًا ظهير أيسر ريال مدريد مارسيلو.

واستدعى تيتي عددًا من اللاعبين المميزين الذين يلعبون رفقة عدة أندية بالدوري الإسباني كإيدير ميليتاو وكاسيميرو، ثنائي ريال مدريد، وأرثر ميلو، متوسط ميدان برشلونة، وفيليب كوتينيو، وسط ميدان هجوم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، ورينان لودي، مدافع أتلتيكو مدريد.

وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي) وويفرتون دا سيلفا (بالميراس) وسانتوس (أتلتيكو باراناينسي).

خط الدفاع: داني ألفيس (ساو باولو) ودانيلو (يوفنتوس) وأليكس ساندرو (يوفنتوس) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد) وتياجو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وميليتاو (ريال مدريد) ورودريجو كايو (فلامنجو).

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وفابينيو (ليفربول) وأرثر (برشلونة) وماتيوس هنريكي (جريميو) وكوتينيو (بايرن ميونيخ) وباكيتا (إيه سي ميلان).

خط الهجوم: إيفرتون (جريميو) وفيرمينيو (ليفربول) وجابرييل باربوسا (فلامنجو) وريتشارلسون (إيفرتون) ونيمار (باريس سان جيرمان) وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).

as

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout