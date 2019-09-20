فينيسيوس خارج قائمة البرازيل.. والسبب ريال مدريد

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أعلن تيتي، مدرب منتخب البرازيل، منذ قليل، عن قائمة الفريق التي ستشارك في فترة التوقف المقبلة التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.

وشهدت قائمة مدرب السيليساو غياب فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، وعلى الرغم من مشاركة اللاعب في القائمة الماضية والدفع به في إحدى المباريات التي خاضها الفريق، فإن تيتي فضل استبعاده من قائمة أكتوبر بسبب انخفاض أدائه ودوره رفقة المرينجي.

وغاب عن قائمة المنتخب الأول أيضًا رودريجو جويس، ولكنه انضم في الوقت نفسه إلى قائمة المنتخب الأولمبي، كما غاب عن القائمة أيضًا ظهير أيسر ريال مدريد مارسيلو.

واستدعى تيتي عددًا من اللاعبين المميزين الذين يلعبون رفقة عدة أندية بالدوري الإسباني كإيدير ميليتاو وكاسيميرو، ثنائي ريال مدريد، وأرثر ميلو، متوسط ميدان برشلونة، وفيليب كوتينيو، وسط ميدان هجوم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، ورينان لودي، مدافع أتلتيكو مدريد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي) وويفرتون دا سيلفا (بالميراس) وسانتوس (أتلتيكو باراناينسي).

خط الدفاع: داني ألفيس (ساو باولو) ودانيلو (يوفنتوس) وأليكس ساندرو (يوفنتوس) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد) وتياجو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وميليتاو (ريال مدريد) ورودريجو كايو (فلامنجو).

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وفابينيو (ليفربول) وأرثر (برشلونة) وماتيوس هنريكي (جريميو) وكوتينيو (بايرن ميونيخ) وباكيتا (إيه سي ميلان).

خط الهجوم: إيفرتون (جريميو) وفيرمينيو (ليفربول) وجابرييل باربوسا (فلامنجو) وريتشارلسون (إيفرتون) ونيمار (باريس سان جيرمان) وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).

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