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أرز تنورين يقتحم عالم كرة السلّة.. فريق جديد بكرة السلة يبصر النور

20
SEPTEMBER
2019
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في ظلّ الضائقة المالية التي تمرّ بها الرياضة اللبنانية عموماً وكرة السلة خصوصاً، يقتحم نادي أرز تنورين الرياضي عالم كرة السلّة من الباب العريض حيث نال الترخيص من الجهات المعنيّة هذا الأسبوع، ويتحضّر للمنافسة في دور الدرجة الخامسة.


وتتألف الهيئة التأسيسية للنادي من الدكتور جورج حرب، الصحافي ألان سركيس، المحامية ديمة سركيس، جاد حرب، سركيس، زياد سابا، نديم جبرايل وجان كلود الهاشم.


وتعقد الهيئة التأسيسية للنادي مؤتمراً صحافياً عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق في 21 أيلول الجاري في أوتيل تنورين التحتا للإعلان عن مشاريعها وخطواتها المستقبلية.


وتعتبر هذه التجربة الرياضية الأولى من نوعها في تنورين وبلاد البترون، حيث إن الإستراتيجية المرسومة للنادي الحديث الولادة هي الوصول إلى الدرجة الاولى بعد 5 سنوات.


ويعتمد النادي حالياً ملعب جبيل للتدريب، ريثما تكتمل أعمال بناء المجمّع الرياضي في تنورين الفوقا.

 

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