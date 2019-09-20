برشلونة أول من يكسر حاجز المليار يورو في الإيرادات

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قال نادي برشلونة الإسباني إنه سيصبح أول فريق رياضي في العالم يتجاوز مليار يورو (1.15 مليار دولار) من الإيرادات هذا الموسم.

وأعلن النادي الإسباني الخميس عن عائدات تبلغ 990 مليون يورو (1.09 مليار دولار) للموسم الماضي، وهو رقم قياسي بزيادة 8 بالمائة عن العام السابق.

وأوضح النادي أن علامة المليار يورو ستتحقق قبل عام من المتوقع.

وأشار برشلونة إلى أن أرباحه بعد الضرائب ستصل إلى 11 مليون يورو (12.1 مليون دولار) هذا الموسم، وهو العام التاسع على التوالي بنتيجة إيجابية.من المتوقع أن تزداد إيرادات النادي بنسبة 6 بالمائة هذا الموسم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى "جهد تجاري غير مسبوق في الرعاية".

ولفت النادي إلى أن "التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 9 بالمائة في انتقالات اللاعبين وإعارتهم، ما يعزز هذا المورد كمصدر متكرر للدخل في كل من النادي وفي صناعة كرة القدم نفسها.