living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روجير فيدرير يحدد شروط مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020

18
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل نجم كرة المضرب السويسري روجير فيدرير المصنف الثالث عالمياً، إثارة الغموض حول موقفه من اللعب في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
 
واعترف فيدرير في مقابلة مرة أخرى، بأنه غير متأكد من اللعب في أولمبياد طوكيو 2020، الصيف المقبل، حيث سيظل لاعباً نشطاً بحلول ذلك الوقت، لكنه قد يأتي مبكراً بعد بطولة ويمبلدون.
 
وقال السويسري:"أنا متحمس للغاية بشأن احتمالية لعب دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، لكنني لست متأكداً تماماً بعد".
 
وأضاف:" خطتي تستمر حتى ويمبلدون، قبل أسبوعين من إنطلاقة دورة الألعاب الأولمبية، لذلك أعتقد أنني سأقرر اللعب هناك من عدمه في الأسابيع القليلة المقبلة".
 
وتابع:" آمل أن استمر في اللعب في بقية الشهر أو نحو ذلك، لقد كان مثل هذا الحدث الخاص بالنسبة لي على مر السنين".
 
واستعاد فيدرير ذكرياته لعب الأولمبياد قائلاً:" التقيت أنا وزوجتي ميركا مع بعضنا البعض في عام 2000، حاملاً العلم في أثينا وبكين للوفد الأولمبي السويسري الذي كان حلماً كبيراً لي، الفوز بالذهب مع ستان فافرينكا في بكين، ثم الحصول على الميدالية الفضية في لندن بويمبلدون".
 
وواصل:" لذا، ربما أكون جزءاً من ذلك مرة أخرى، سيكون رائعاً، خاصة بعد فقدان اللعب في الدورة السابقة في ريو دي جانيرو بسبب مشاكل في الركبة".
 
وأوضح:" سيكون علي فقط أن أرى كيف تعمل عائلتي وكيف سيتعامل جسدي مع الأمر، وإذا كان كل شئ يسير جيداً، وأشعر حقاً أن هذا هو الشيئ الصحيح الذي يجب فعله، وسألعب عليه وإلا سأتخطاه، ولكنه سيكون بالتأكيد تحدياً لطيفاً، على ما أعتقد".
 
وتحدث فيدرير أيضاً عن علامات العصر في التنس:" أقول دائماً، أن أعظم الأبطال قاموا بتكييف لعبتهم مع كل الأجيال، ربما لم يكن رفا جيداً بمضرب خشبي، لكنه كان يمكن أن يكون أمامه مسطح وطبيعي".
 
وختم صاحب الـ20 لقباً في غراند سلام:" نفس الشئ بالنسبة إلى رود لافر، الذي يعرف ما إذا كان سيحقق هذا الهدف مع مضارب اليوم أم لا، كان أفضل اللاعبين يشعرون به، أكثر ما أعجبني في الجيل السابق، أنهم كانوا دائماً على الشبكة،وكانت هناك طلقات عابرة".
 
يذكر أن روجير فيدرير يستعد  للمشاركة رفقة رفايل نادال للمشاركة بكاس لافير التي ستقام منافساتها ما بين الـ20 والـ22 من سبتمبر الحالي حيث سيحظى السويسري بفرصة اللعب أمام جماهيره في جنيف. ضمن فريق أوروبا الذي سيشارك فيه رفقة رافا ودومينيك ثيم وألكسندر زفيريف وستيفانوس تسيتسيباس.
 
وشارك نادال وفيدرير سوياً بفريق أوروبا قبل سنتين وخاضا منافسات الزوجي معاً للمرة الأولى كما عانى فيدرير بلقائه أمام كيريوس الذي كان يشارك ضمن الفريق العالمي حيث أنقذ فرصة للفوز للمباراة قبل أن ينطلق للفوز باللقاء.
 
وغاب نادال عن منافسات النسخة الماضية التي لُعبت في تشيكاغو بسبب الإصابة لكنه يستعد للعودة للمشاركة هذا العام ولعب البطولة في جنيف.
 
وسيلتقي فيدرير ونادال وباقي النجوم المشاركين مع الجماهير بلقاء مفتوح يوم الأربعاء في الـ18 من هذا الشهر كما سيحظى الجمهور بفرصة التقاء رود لافير الذي سيتحدث عن البطولة وهي فرصة ممتازة للجمهور كي يلتقي بالنجوم قبل مشاهدتهم بالملعب سوياً.
 
فريق أوروبا كان قد نجح بحسم النسختين الماضيتين من البطولة في حين مازال الفريق العالمي يبحث عن انتصاره الأول باللقب.
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout