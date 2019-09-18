روجير فيدرير يحدد شروط مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020

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واصل نجم كرة المضرب السويسري روجير فيدرير المصنف الثالث عالمياً، إثارة الغموض حول موقفه من اللعب في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

واعترف فيدرير في مقابلة مرة أخرى، بأنه غير متأكد من اللعب في أولمبياد طوكيو 2020، الصيف المقبل، حيث سيظل لاعباً نشطاً بحلول ذلك الوقت، لكنه قد يأتي مبكراً بعد بطولة ويمبلدون.

وقال السويسري:"أنا متحمس للغاية بشأن احتمالية لعب دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، لكنني لست متأكداً تماماً بعد".

وأضاف:" خطتي تستمر حتى ويمبلدون، قبل أسبوعين من إنطلاقة دورة الألعاب الأولمبية، لذلك أعتقد أنني سأقرر اللعب هناك من عدمه في الأسابيع القليلة المقبلة".

وتابع:" آمل أن استمر في اللعب في بقية الشهر أو نحو ذلك، لقد كان مثل هذا الحدث الخاص بالنسبة لي على مر السنين".

واستعاد فيدرير ذكرياته لعب الأولمبياد قائلاً:" التقيت أنا وزوجتي ميركا مع بعضنا البعض في عام 2000، حاملاً العلم في أثينا وبكين للوفد الأولمبي السويسري الذي كان حلماً كبيراً لي، الفوز بالذهب مع ستان فافرينكا في بكين، ثم الحصول على الميدالية الفضية في لندن بويمبلدون".

وواصل:" لذا، ربما أكون جزءاً من ذلك مرة أخرى، سيكون رائعاً، خاصة بعد فقدان اللعب في الدورة السابقة في ريو دي جانيرو بسبب مشاكل في الركبة".

وأوضح:" سيكون علي فقط أن أرى كيف تعمل عائلتي وكيف سيتعامل جسدي مع الأمر، وإذا كان كل شئ يسير جيداً، وأشعر حقاً أن هذا هو الشيئ الصحيح الذي يجب فعله، وسألعب عليه وإلا سأتخطاه، ولكنه سيكون بالتأكيد تحدياً لطيفاً، على ما أعتقد".

وتحدث فيدرير أيضاً عن علامات العصر في التنس:" أقول دائماً، أن أعظم الأبطال قاموا بتكييف لعبتهم مع كل الأجيال، ربما لم يكن رفا جيداً بمضرب خشبي، لكنه كان يمكن أن يكون أمامه مسطح وطبيعي".

وختم صاحب الـ20 لقباً في غراند سلام:" نفس الشئ بالنسبة إلى رود لافر، الذي يعرف ما إذا كان سيحقق هذا الهدف مع مضارب اليوم أم لا، كان أفضل اللاعبين يشعرون به، أكثر ما أعجبني في الجيل السابق، أنهم كانوا دائماً على الشبكة،وكانت هناك طلقات عابرة".

يذكر أن روجير فيدرير يستعد للمشاركة رفقة رفايل نادال للمشاركة بكاس لافير التي ستقام منافساتها ما بين الـ20 والـ22 من سبتمبر الحالي حيث سيحظى السويسري بفرصة اللعب أمام جماهيره في جنيف. ضمن فريق أوروبا الذي سيشارك فيه رفقة رافا ودومينيك ثيم وألكسندر زفيريف وستيفانوس تسيتسيباس.

وشارك نادال وفيدرير سوياً بفريق أوروبا قبل سنتين وخاضا منافسات الزوجي معاً للمرة الأولى كما عانى فيدرير بلقائه أمام كيريوس الذي كان يشارك ضمن الفريق العالمي حيث أنقذ فرصة للفوز للمباراة قبل أن ينطلق للفوز باللقاء.

وغاب نادال عن منافسات النسخة الماضية التي لُعبت في تشيكاغو بسبب الإصابة لكنه يستعد للعودة للمشاركة هذا العام ولعب البطولة في جنيف.

وسيلتقي فيدرير ونادال وباقي النجوم المشاركين مع الجماهير بلقاء مفتوح يوم الأربعاء في الـ18 من هذا الشهر كما سيحظى الجمهور بفرصة التقاء رود لافير الذي سيتحدث عن البطولة وهي فرصة ممتازة للجمهور كي يلتقي بالنجوم قبل مشاهدتهم بالملعب سوياً.

فريق أوروبا كان قد نجح بحسم النسختين الماضيتين من البطولة في حين مازال الفريق العالمي يبحث عن انتصاره الأول باللقب.