"خبر سيء" لريال مدريد قبل مواجهة سان جرمان

انضم البرازيلي مارسيلو إلى قائمة المصابين في صفوف ريال مدريد الإسباني الذي أعلن الاثنين إصابة ظهيره الأيسر في ظهره، ما يهدد مشاركته أمام باريس سان جرمان في مستهل مشوار دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الأربعاء.

وأعلن النادي الملكي في بيان أن مارسيلو يعاني من "إصابة في الظهر وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يحدد فترة غيابه أو مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء ضد بطل فرنسا على ملعب بارك دي برانس في باريس الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى، حسبما ذكرت "فرانس برس".

إلا أنه وفقا لصحيفتي "ماركا" و"آس" الإسبانيتين المقربتين من الريال، لن يسافر الدولي البرازيلي مع الفريق إلى العاصمة الفرنسية.

وفي حال غياب مارسيلو (31 عاما)، من المتوقع أن يحل الفرنسي فيرلان ميندي مكانه في خط دفاع يعاني أصلا من غياب قائده سيرخيو راموس وناتشو بداعي الايقاف.

وانضم بذلك البرازيلي إلى قائمة مصابين طويلة في صفوف فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ يغيب كل من الكرواتي لوكا مودريتش المتوج بالكرة الذهبية عام 2018، والمهاجم ماركو أسنسيو، ولاعب خط الوسط إيسكو والشاب إبراهيم دياز.

ويبدأ النادي الملكي المتوج بلقب دوري الأبطال 13 مرة (رقم قياسي) حملة استرجاع اللقب الذي أحرزه في أربع مناسبات خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما خرج الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي.