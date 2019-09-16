والد ميسي يبدأ مفاوضاته مع نادٍ أميركي!

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كشفت تقارير صحفية أن الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام قرر التحرك بجدية نحو التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني.

وكانت عدد من الأنباء أكدت أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق يفكر في التحرك لضم ميسي إلى صفوف ناديه الأميركي إنتر ميامي الذي أسسه وسيشرك في الدوري الموسم المقبل 2020.

ويأتي ذلك في أعقاب وجود بند في عقد ليو يسمح له بالرحيل عن صفوف أصحاب ملعب "كامب نو" صيف 2020 مجاناً.

وحسب التقارير فإن بيكهام أرسل بول ماكدونو المدير الرياضي للنادي إلى العاصمة الإنجليزية للندني للالتقاء خورخي ميسي والد ووكيل أعمل نجم البلوغرانا.

وساعد ماكدونو في جعل أتلانتا يونايتد واحدة من أكبر قصص النجاح التي في الدوري الأمريكي مع حشود قياسية من الجماهير وبالإضافة إلى تحقيق لقب الدوري عام 2018.

ويمكن أن يغادر ميسي برشلونة في الصيف المقبل مجاناً ولكن من غير الواضح ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً سينتقل إلى أمريكا في هذه المرحلة من حياته المهنية.

كان بيكهام أيضاً في الثانية والثلاثين من عمره عندما انتقل من ريال مدريد الإسباني لأمريكا في صيف عام 2007 للانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي حيث قضى خمس سنوات.

ووفقاً للتقرير، قد يكون بيكهام منفتحاً على السماح لميسي بمغادرة إلى نادي أوروبي على سبيل الإعارة لأجزاء من العام كما فعل في برحيله معاراً إلى ميلان في عامي 2009 و 2010.

سيكون ميسي أحد العلامات التجارية الضخمة لشركة للدوري الأمريكي مثلما كان بيكهام عندما انتقل إلى لوس أنجلوس منذ 12 عاماً.